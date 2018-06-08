SWORD Teknolojisine Sadece Kılıf Deyip Geçmeyin

Bazı cep telefonları cihazları yeni geliştirilen bir telefon kılıfı sayesinde silah ve patlayıcıları 120 metre mesafeden fark edebilecek ve güvenlik dedektörlerini uyarabilecekler. Bu yeni üçünü parti harici ürün, SWORD adı verilen yeni bir kılıf ve kapak sayesinde gerçekleşebilecek. Royal Holdings bu kapakları tasarlayan marka olacak.

360 derecelik kameralar ve termal görüntülemeye kadar çeşitli fonksiyonları bünyesine güvenlik için ekleyen bazı cep telefonları, yansıttığı ses dalgalarını söz konusu telefonlarda güvenliği yorumlamak için kullanıyor. Bunun için bazı desen eşleşmeleri, veritabanlarını tanımlama yöntemi ve benzer algoritmaları da değerlendiriyor. Royal Holdings tarafından geliştirilen bu cihaz kılıfı ile birlikte artık bu sistemler aynı zamanda, okul veya şirketlerde de güvenlik amaçlı kullanılabilecek. Sistem bu gibi benzeri binalarda genel güvenlik amacıyla işlev görecek.

Görünen o ki, ABD'de okullara yönelik terör saldırıları da aynı algoritmik mantıkla engellenebilecek. SWORD adı verilen bu teknoloji, bu sene Ağustos ayında çalışan bir prototip ile hayata geçecek. SWORD kılıfları iPhone 8 Plus veya Pixel 2 XL kılıfları ile gelecek sene bu sözü geçen cihazlarda da çalışır hale getirilecek.

Geliştirilen 3. parti bu uygulama, silah ve patlayıcılara ait cihazlara ait bir veri tabanı ile iletişim halinde kalarak kişinin tehlikeli bir şey taşıyıp taşımadığını tespit edebilecek. Yapılan ön testlerde denemelerin yanlış pozitif okumalar göstermediği de kaydedildi. Bu arada Royal Holdings isimli üretici, yapay zekayı ve veritabanını geliştirmek için makine öğrenimini kullandığını da ifade ederek, “Sistemin herhangi bir yanlış bir okuma yapmadığını” özellikle belirtti.

Öte yandan 3D görüntüler oluşturmak için ultrasonik ses dalgalarının kullanılması yeni bir teknoloji değil. Ancak söz konusu telefonlar, bu özel teknolojiyi oldukça uzaklara ulaştırabiliyor. En azından şirketler, söz konusu teknolojilerini böyle tanımlıyorlar.