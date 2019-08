Syberia Serisi Syberia: The World Before ile Devam Edecek

Son oyununda büyük hayal kırıklığı yaratmış olsa da Syberia serisi bir geri dönüş yapacak. Microids ve Benoit Sokal, sıradaki Syberia oyununu bugün itibarıyla duyurdular. Serinin yeni oyununun adı Syberia: The World Before olacak.

Serinin ilk oyunu 2002 yılında satışa sunulmuştu. Amerikalı avukat Kate Walker rolünde olduğumuz oyunda, bir oyuncak fabrikasının devir teslimini tamamlamak için bir Fransız köyüne gidiyorduk. Ne var ki köye vardığımızda fabrika sahibinin öldüğünü ve bu nedenle de kardeşi ile irtibata geçmemiz gerektiğini öğreniyorduk. Sonrasında ise macera bizi Orta ve Doğu Avupa bölgelerine götürüyordu. Oldukça eşsiz bir deneyim sunan ilk oyunun ardından geride bıraktığımız yıllarda Syberia II ve Syberia III oyunlarıyla tanışmıştık.

Bilhassa son oyunun beklentilerin altında kalmasının ardından serinin geleceği merak konusu olmuştu. Ancak meğerse Syberia: The World Before on sekiz aydır geliştirilme aşamasındaymış. Çıkış tarihi ve çıkış platformları belli değil ama yeniden Kate Walker rolünde olacağız. Çizimleri yine Benoit Sokal tarafından yapılacak oyunun konusu yirminci yüzyılın kargaşasına ve trajedilerine dayanacak ve farklı dönemlerde karlı ve gizemli manzaraların olduğu farklı kıtaları göreceğiz. Bununla birlikte hem serinin hayranlarını hem de yeni tanışacak olanları memnun edeceği söylenen Syberia: The World Before oyununda öncekilerde olduğu gibi otonomlar ve merak uyandırıcı karakterler de bulunacakmış.

Yeni oyun ile ilgili Microids Vekil Başkanı Elliot Grassiano, yayınladığı basın bildirisinde "Son oyunun çıkışından bu yana iki yıl geçti, hayranların çok sevilen Kate Walker'ımızın sıradaki macerasına dalmak için meraklı ve sabırsız olduklarını biliyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Oyun halihazrda geliştirilme aşamasında ve Benoit Sokal'ın eşsiz evreni ile yeniden buluşacağımız için mutluyuz. Bu son macera serinin hayranlarına ana karakterimiz hakkında daha fazla bilgi edinme ve kendilerini ilk oyunun atmosferilerine yeniden kaptırma fırsatı sunacak."

Benoit Sokal ise işler hale getirilecek daha fazla otonomun yanı sıra çözülmesi gereken daha fazla bulmacanın ve tanışacağımız daha fazla karakterin olduğunu söyledi. Bekleyelim bakalım karşımıza nasıl bir oyun çıkacak?