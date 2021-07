Syberia ve Syberia 2 ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ancak her zaman olduğu gibi, kütüphanenize eklemek için sınırlı bir zamanınız bulunuyor. Eğer Point-and-Click tarzı macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, bu iki oyunu kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Detaylar haberimizde.

Syberia ve Syberia 2 Ücretsiz Oldu!

Serinin ilk oyunu 2002 yılında satışa sunulmuştu. Amerikalı avukat Kate Walker rolünde olduğumuz oyunda, bir oyuncak fabrikasının devir teslimini tamamlamak için bir Fransız köyüne gidiyorduk. Ne var ki, işimiz hiç tahmin edilen kadar kolay olmuyordu. Köye vardığımızda, fabrika sahibi Anna Voralberg’ün öldüğünü ve bu nedenle de kardeşi Hans Voralberg ile irtibata geçmemiz gerektiğini öğreniyorduk.

Bizi Batı Avrupa bölgesinden Doğu Rusya topraklarına götürecek olan macera boyunca, eşsiz kalitede müzikler ile etkileyici karakterler ve mekanlarda zorlu bulmacaların üstesinden gelmeye çalışarak Syberia gizemini çözmeye çalışıyorduk.

Syberia II ise 2004 yılında satışa sunulmuştu. İlk oyunun kaldığı yerden devam eden hikayeye göre Hans Voralberg ile Kate Walker, efsanevi Sibirya mamutlarından sonuncusunu bulmak için birlikte maceraya atılıyorlardı. Ne var ki bunun için son derece tehlikeli olan engelleri aşmak durumunda kalıyorlardı.

Fransız geliştiricilerin ve yayıncıların ön plana çıkartılması amacıyla GOG üzerinde French Touch isimli bir indirim kampanyası başlatıldı. 19 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olan bu kampanyada, The Surge, Evoland ve orijinal Rainbow Six ve Splinter Cell oyunları dahil iki yüzden fazla oyunun dahil edildiği oldukça geniş bir liste var. Syberia ve Syberia II de bu bağlamda sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Buradan ulaşabileceğiniz sayfadaki ‘Yes, and claim the game’ düğmesine basarak, fırsattan yararlanabilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacaklar.

Syberia Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/10

İşlemci: 1GHz İşlemci

Bellek: 512MB

Sabit Disk Alanı: 1.2GB

Ekran Kartı: 128 MB bellekli DirectX uyumlu ekran kartı

DirectX: 9.0c

Ses: DirectX 9.0c destekli ses kartı

Syberia II Sistem Gereksinimleri