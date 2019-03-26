Sykpe, Dünya Çapında Büyük Bir Kesinti Yaşadı

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un anlık mesajlaşma servisi Skype, dünya çapında büyük bir kesinti yaşadı. Şirket sorunun çözüldüğünü söylese de, hala bazı kullanıcıların uygulamaya erişmekte sıkıntı çektiği belirtiliyor.

Kesintiye dair bir açıklama yapan Microsoft, sunucularını etkileyen bir sorun keşfettiklerini söylerken, bu durumdan Skype’ın etkilendiğini belirtti.

Söz konusu kesintiden etkilenen bölgelerin Afrika, Asya, Avustralya, Avustralya / Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika / Orta Amerika / Karayipler ve Güney Amerika olduğunu ifade eden şirket, bu bölgelerde yaşayan çoğu kullanıcının bağlantı problemleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Sorundan etkilenen kullanıcılar, özellikle sohbetlerin yüklenmediğinden şikayet ederken, bazı kullanıcılar ise mesaj gönderip almada gecikmeler yaşandığını söyledi.

Skype arıza haritası

Konuya ilişkin Twitter’dan bir açıklama yapan Skype, “Bazı kullanıcılarımız uygulamaya bağlanmakta sıkıntı çekebilir; ancak mühendislerimiz sorunu çözmek için çalışıyor. Sabrınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kesintiye neyin sebep olduğu ise henüz belli değil

Web servislerindeki kesintileri izleyen bir platform olan DownDetector, Skype’ın yaşadığı sorunları doğruladı. Microsoft, sorunun çözüldüğünü söylese de, DownDetector’ın gerçek zamanlı haritası hala bazı bölgelerdeki kullanıcıların bağlantı sorunları yaşadığını gösteriyor. Buna rağmen uygulamadaki problemlerin kısa sürede tamamen düzelmesi bekleniyor.