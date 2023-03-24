Türkçe Seslendirmeye Sahip Ücretsiz Oyun SYNCED'in Çıkış Dönemi Açıklandı

Level Infinite ve NExT Studios'un yeni co-op tabanlı online aksiyon oyunu olan SYNCED'in bu yaz PC için çıkacağı duyuruldu. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına geleceği ve bu platformlar için çıkış tarihlerinin yakında açıklanacağı da belirtildi.

SYNCED, nefes kesen PvE ve PvP modlarına sahip ve oyuncuların en büyük düşmanlarını, en büyük güçlerine dönüştürebilmelerini sağlayarak aksiyon türüne yeni bir soluk getirecek.

SYNCED Konusu

SYNCED, nanoteknolojinin medeniyetin bel kemiği hâline geldiği dünyamızın yakın geleceğinde geçen, oynaması ücretsiz bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Yok olmak üzere olan medeniyetin kalıntıları arasında gezen nano makineler, türlerini devam ettirmek için insanlardan beslenerek onları vahşi, ölümcül Nanolar isimli yaratıklara dönüştürüyorlar. Bu kıyamet ortamında oyuncular, Nerva olarak bilinen değerli nano-enerji maddesini bulmak için Meridyen'i araştıran cesur birer Koşucu rolünü üstlenecekler. Oyuncular üç kişilik ekipler kurarak hem nano makinelere hem de diğer oyunculara karşı temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edebilecek.

SYNCED Nasıl Bir Oynanış Sunuyor?

SYNCED'in PvE modunda üç kişilik Koşucu ekipleri olarak terk edilmiş çorak toprakları, istila edilmiş endüstriyel tesisleri, karanlık mağaraları ve daha fazlasını keşfederek Nano sürülerine ve güçlü düşmanlara karşı mücadele edecek, kaynak toplayacak ve Meridyen'i ele geçiren Nano hastalığını yavaş yavaş azaltmaya çalışacaksınız. PvP modunda ise diğer Koşucu ve Nanolarla kapışarak süre dolmadan ve Toplayıcı araçlar haritadan ayrılmadan onları ele geçirmeye ve en fazla Nerva’yı toplamaya çalışacaksınız.

Koşucular PvE ve PvP maçlarında karakterlerini geliştirmek için kaynaklar elde edebilecek ve aynı zamanda güçlü silahların ve modların kilidini açabilecekler. Koşucular aynı anda iki Nano alabilecek ve bunlar arasında anında geçiş yapabilecekler.

Yalnızca alt yazı değil, seslendirme olarak da Türkçe dil desteğine sahip SYNCED'ı Steam istek listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca oyun için yayınlanan son tanıtım fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

SYNCED Yeni Tanıtım Fragmanı