Türkçe Seslendirmeli SYNCED'in Tek Kişilik Modu Ücretsiz Oluyor: İşte Tarihler!

Online aksiyon oyunu SYNCED'in tek kişilik modunun demosu, oyuncuların tek başına da oyunun keyfini çıkarabileceklerini göstermek adına 12-19 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Geliştirici NExT Studios ekibi, Ocak ayında gerçekleşen Açık Beta sürecinde oyunculardan aldığı geri bildirimleri dinleyerek tek kişilik modu geliştirdi.

12-19 Nisan Tarihleri Arasında SYNCED'in Tek Kişilik Modunun Demosu Ücretsiz

Nanonuzu yanınıza alarak oynayabileceğiniz bu yeni demo, hikâyeyi tek başına oynamanın yanı sıra oyuna eklenen "Nano Sıçrayışı" özelliği ve heyecan verici silah modları gibi son gelişmeleri de deneyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca oyuncuların beğenisine sunulacak olan geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve daha doğal aydınlatma efektleri de bu yeni demo ile birlikte sunulacak.

SYNCED'in Türkçe seslendirme desteğine de sahip olan Tekli Mod demosuna 12-19 Nisan tarihleri arasında, Steam'deki "Eastern Game Fest" etkinliği boyunca ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Demo sürümü sonrasındaki gelişmeleri takip etmek için SYNCED'i Steam istek listenize ekleyebilirsiniz.