T-Mobile ve AT&T, Spam Çağrılarla Birlikte Mücadele Edecek

ABD’nin en büyük iki cep telefonu operatörü T-Mobile ve AT&T, abonelerini spam çağrılardan ve sahte numaralardan kurtarmak için güçlerini birleştirmeye karar verdi.

T-Mobile ve AT&T, kullanıcıların aldıkları çağrıların spam olup olmadığını bilmeleri için SHAKEN / STIR arayan kimlik doğrulama teknolojisinden faydalanacak.

Söz konusu sistem, bir telefon numarasının güvenli olduğundan emin olmak için genel açık anahtar şifreleme tekniklerine dayanan dijital sertifikalar kullanıyor.

Her iki şirket de, daha fazla cihaz üreticisi ve şebeke sağlayıcısının arayan kimlik doğrulama teknolojisini desteklediğinden SHAKEN / STIR sisteminin çok daha etkili olacağını söylüyor.

T-Mobile ve AT&T, konuya ilişkin yaptıkları ortak basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD’li aboneler geçtiğimiz yıl yaklaşık 48 milyar spam çağrı aldı. İstenmeyen çağrıları tamamen engellemenin bir yolu yok; ancak arayan kimliğinin doğrulanması müşterilerin hangi aramaları cevaplayacaklarına veya görmezden geleceğine daha iyi karar vermelerine yardımcı olabilir”

Deutsche Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Alman GSM operatörü T-Mobile, dünya çapında toplam 106,42 milyon müşterisiyle mobil telefon hizmeti sunan firmalar listesinde üst sıralarda bulunuyor.

ABD’li tüketicilere ve dünya çapındaki yaklaşık 3 milyon şirkete mobil, genişbant, video ve diğer iletişim hizmetleri sunan AT&T ise ABD’nin en büyük cep telefonu operatörü konumunda. Geçtiğimiz yıl 144 milyar dolardan fazla gelir elde eden Dallas merkezli şirket, WarnerMedia ve Xandr gibi pek çok yan kuruluştan oluşuyor.