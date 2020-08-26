T Şeklinde Akıllı Telefon: LG Wing Ortaya Çıktı

T şeklindeki akıllı telefon tasarımı ile bir hayli dikkat çekiyor. LG yeni modeli ile akıllı telefon sektörüne damga vuracak gibi görünüyor. LG Wing özellikleri hakkında bazı bilgiler ve bir video ortaya çıktı. İşte T şeklindeki LG Wing özellikleri ve tasarımı.

LG, T Şeklinde Akıllı Telefon Yaptı: Wing

LG, çok farklı bir çift ekranlı akıllı telefon türü üzerinde çalışıyor. Kod adı LG Wing olan cihaz yana doğru açılan döner bir ikincil ekrana sahip. Android Authority, LG Wing'i çalışırken gösteren özel bir video yayınladı.

Söylentilere göre LG Wing'in 6,8 inçlik bir ana ekrana Snapdragon 765 veya 765G yonga setine sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun ikinci ekranının 4 inç olacağı da yine söylentiler arasında yer almakta.

Hemen aşağıdan T şeklindeki LG Wing'in çalışırken çekilen videosunu izleyebilirsiniz. Akıllı telefonun ne zaman resmi olarak tanıtılacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor ancak cihazın yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Sizler LG Wing hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!