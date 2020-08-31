T Şeklindeki LG Wing Fiyatı Sızdırıldı

LG'nin ikinci bir ekrana sahip olan Wing isimli akıllı telefon modeli tasarımı ile epey dikkat çekiyor. T şeklinde olan cihazın ilk görüntüsü sızdırıldığında büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise LG Wing fiyatı ortaya çıktı. İşte LG Wing fiyatı.

LG Wing Fiyatı Gün Yüzüne Çıktı

LG Wing'in ekranın 6,8 inç ve ikinci ekranın ise 4 inç boyutunda olacağı bildiriliyor. Söylentilere göre, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 765G işlemci bulunacak. Cihazda 64MP ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumuna yer verilecek.

XDA Developers'ın aktardığına göre LG Wing bu sonbaharda ABD'de yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. LG tarafından cihazın tanıtım tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

Hemen aşağıdan geçtiğimiz günlerde Android Authority tarafından paylaşılan videoya göz atabilirsiniz.

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