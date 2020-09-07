T Şeklindeki LG Wing Tanıtım Tarihi Açıklandı

T şeklindeki tasarımı ile epey ilgi çeken LG Wing'in tanıtım tarihi şirket tarafından açıklandı. Cihazın kod adının Wing olduğunu biliyorduk. LG yaptığı açıklama ile cihazın Wing adı ile tanıtılacağını açıkladı. İşte LG Wing tanıtım tarihi.

LG Wing Tanıtım Tarihi

Gizmochina tarafından aktarılan habere göre, LG Wing 14 Eylül 2020'de piyasaya sürülecek. LG Wing'in ekranın 6,8 inç ve ikinci ekranın ise 4 inç boyutunda olacağı bildiriliyor.

Söylentilere göre, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 765G işlemci bulunacak. Cihazda 64MP ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumuna yer verilecek.

XDA Developers'ın aktardığına göre LG Wing ABD'de yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şu an için fiyat bilgisi resmi olarak bulunmuyor. LG Wing tanıtıldığında tüm merak edilenler sitemizde yer alacak.

Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında haberdar olabilirsiniz. Sizler LG Wing hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!