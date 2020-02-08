Taarruz Helikopteri, S400 İmha Edilerek Tanıtıldı

ABD’li bir savunma şirketi olan BellFlight, yeni üretmiş olduğu taarruz helikopterini, Rus S-400 sistemlerine benzer bir sistemi imha ederek tanıttı.

S-400 sistemi, Rusya’nın Türkiye, Çin ve Hindistan ile imzaladığı anlaşmalar yüzünden, uluslararası basında uzun süre tartışma konusu oldu. ABD, sistemleri satın alan ya da almayı planlayan ülkeleri yaptırımlarla tehdit etti.

Şirket geliştirdiği Bell 360 Invictus taarruz helikopterinin tanıtımı için bir animasyon hazırladı. Hazırlanan animasyonda, helikopter dağlık bir arazi üzerinde seyir halindeyken, navigasyon sistemi yardımıyla S-400’lere benzer bir sisteme sahip olan aracı imha ediyor.

Çok Fazla Teknik Bilgi Paylaşılmıyor

Yapılan açıklamaya göre Bell 360 Invictus taarruz helikopteri, satte 343 km hıza ulaşabiliyor ve yüksek hareket manevra kabiliyeti bulunuyor. Aynı zamanda helikopterin 250 km geniş savaş menziline sahip olduğu da paylaşılan bilgiler arasında. Helikopterin ön kısmında 20 mm top yan kısımlarında ise gövdeye gizlenebilen roketler bulunduğu da biliniyor.

Taarruz helikopteri ile ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmazken, Youtube üzerinden yayınlanan tanıtım videosu, S-400’lere benzer bir sistemin imha edilmesinden dolayı çok ses getirdi.