Tablet Çocuğun Yatağındayken Patladı

Teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla artık tablet ve akıllı cihazlar vazgeçilmez hale geldi. Bu cihazlar İngiltere’de az kalsın bir faciaya sebep oluyordu.

Korkutan Olay!

İngiltere'de yaşayan bir öğrenci ölümden döndü. İngiltere’nin Burnwood kasabasında yaşayan 11 yaşındaki Callum Hewkin, geçtiğimiz hafta tabletiyle oyun oynadıktan sonra cihazı şarja takarak yastığının yanına koydu. Sabah uyanıp annesinin yanına giden çocuk, "Tabletim takılı kaldı, çıkaramıyorum" dedi.

Odaya giren anne Amy ve baba Stewart şok yaşadı. Çocuğun yastığının üzerine koyduğu tabletin patladığını ve neredeyse kömürleştiğini gören aile hemen yetkilileri çağırdı. Baba Stewart, olay hakkında şunları söyledi:

"Bir insanın sabah uyanıp görmek istediği ilk şey çocuğunun bir tablet yüzünden ölmesi ya da yaralanması değildir. Callum’un hayatta olması mucize. Sabah 7’de uyandığımda yanık plastik kokusu almıştım ama bunu umursamadım. Daha sonra eşimin odaya girdiğini ve çığlık çığlığa bağırdığını duydum. Oda duman içindeydi"

Olay yerine gelen yetkililer "Tablet çocuğun yüzünün birkaç santim uzağında ısınıp patlamış. Faciaya ramak kalmış" dedi. Aile yaşanan olay hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Buradan siz değerli aileleri uyarmak istiyoruz. Tabletleri gece yatağınızda ve şarjda bırakmayın. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile beraber aşırı ısınmadan dolayı bataryaların patlama riski bulunmakta.