Tablet Pazarı Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana yaşam tarzımız önemli ölçüde değişti ve büyük bir kesim evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi sisteme dönüş yaptı. Tabii bu, bir noktada bilgisayarlara ve tabletlere olan talebi artırarak kısa süreli stok sorunlarına dahi yol açtı. Son raporlara göre tablet pazarı geçtiğimiz çeyrekte de önemli ölçüde büyüdü.

Tablet Pazarı Ne Kadar Büyüdü?

Canalys tarafından hazırlanan rapora göre Nisan 2020 - Haziran 2020 tarihlerini kapsıyan ikinci çeyrekte tablet pazarı yüzde 26,1 oranında büyüdü. Tabii bu verilerin geçtiğimiz senenin aynı dönemleri ile kıyaslandığında geçerli olduğunu hatırlatalım. Buna göre 2019'un ikinci çeyreğinde 29,76 milyon birim olarak gerçekleşen tablet satışları bu senenin aynı döneminde 37,54 milyon birim olarak gerçekleşti.

ŞİRKET 2020 Q2 Pazar Payı 2020 Q2 Sevkiyat Miktarı Apple Yüzde 38,0 11,84 milyon Samsung Yüzde 18,7 5,04 milyon Huawei Yüzde 12,7 3,30 milyon Amazon Yüzde 8,4 2,30 milyon Lenovo Yüzde 7,5 1,83 milyon Diğer Tüm Markalar Yüzde 14,7 5,37 milyon

Bir kıyaslama yaptığımızda bu sene en çok satışın Apple tarafından yapıldığını görüyoruz. Şirket, en yakın rakibine yaklaşık iki kat fark atarak sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor. Öte taraftan Huawei, önceki seneye kıyasla yüzde 44 oranındaki büyüme ile birlikte oldukça iddialı bir dönem geçirmiş gibi gözüküyor. Şirketin yeni modelleri, rakipleri ile daha sert bir rekabet kurmasına olanak sunuyor.

İlk beş marka içerisinde bakıldığında en düşük büyüme yüzde 19,8 ile Apple'a ait.

Mevcut koşullar dahilinde tablet sektörünün önümüzdeki dönemlerde de büyümesini bekliyoruz. Tabii bu büyümenin hangi noktaya kadar süreceğini kavramak şu aşamada pek de kolay değil. Öte taraftan tabletlerin yavaş yavaş bilgisayarların yerini almaya başladığını göz önüne aldığımızda önlerinde uzun bir sürecin olduğun söyleyebiliriz.