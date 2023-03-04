Tabletler İçin Geliştirilen WhatsApp'tan İlk Ekran Görüntüsü Geldi

WhatsApp'ın Android için en son beta sürümü artık tabletler için söz verilen genişletilmiş çift panelli bir arayüze sahip. Peki güncelleme tabletler için ne zaman kullanıma sunulacak?

Bu tür yeniliklerde genellikle yenilik beta kanalında test edilir ve bu süreç haftalar hatta aylar sürebilir. Nihai sonuca varıldığında ise tüm kullanıcıların kullanımına sunulur.

Aynı mantığın burada da geçerli olacağı bekleniliyor çünkü bir uygulamanın tabletler için geniş ekran sürümlerini hazırlamak oldukça zaman alabiliyor ve çift panelli kullanıcı arayüzü tabletlerde telefon kullanıcı arayüzünün genişletilmiş bir versiyonuna kıyasla o ekrana göre stabilize edilmiş sürümleri kullanmak çok daha kullanışlı.

Tabletler İçin Tasarlanan WhatsApp Nasıl Olacak?

Android tabletlerle uyumlu ilk WhatsApp sürümü, bölünmüş görünüme sahip olmamasına rağmen geçen yıl beta test kullanıcıları için çıkmıştı. Şu anda beta sürümünde olanlar için kullanıma sunulmuş gibi görünen yeni kullanıcı arayüzünü yukarıdaki yeni ekran görüntüsünde görebilirsiniz.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sohbet listesi klasikleştiği gibi sol tarafta görünüyor böylece herhangi bir sayfaya geri dönmeye gerek kalmadan konuşmalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bölünmüş görünüm aramalar ve durum sekmeleri için de mevcut.

Peki siz tabletler için tasarlanmış geniş ekran WhatsApp hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.