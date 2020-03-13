TAG Heuer'den 1800 Dolarlık Yeni Akıllı Saat

Android akıllı saat pazarında tutunmaya çalışan TAG Heuer, Connected Wear OS akıllı saatinin üçüncü neslini duyurdu. Apple Watch'un dört katı fiyatına sahip olan yeni cihazın geliştirilmiş özellikleri dikkat çekiyor.

Üçüncü nesil Connected'in değişiklikleri arasında fitness ve spor takibi için daha kullanışlı hale getiren yeni sensörler, seramik çerçeve, vidalı kasa, mekanik düğmeler ve daha yüksek çözünürlüklü ekran gibi birtakım tasarım güncellemeleri yer alıyor.

Lüks mekanik saatleri ile daha iyi tanınan TAG Heuer aynı zamanda akıllı saatleri de benimsemeye çalışan markalarından biri. Ancak özellikle fiyat konusunda kullanıcılara uzak kalan TAG Heuer'in Connected modelinde ilginç olarak özelleştirilebilir veya değiştirilebilir bileşenler bulunmuyor.

430mAh pil, 1.39 inç 454×454 OLED ekran, Wi-Fi, NFC, GPS, su direnci ve kalp atış hızı sensörünü barındıran TAG Heuer Connected'in alt birim fiyatı ise 1800 dolardan başlıyor. En pahalı model kauçuk kayışlı tamamen siyah titanyum versiyonu ve 2350 dolara satın alınabiliyor.

Qualcomm Çip Kullanmak Hata mı?