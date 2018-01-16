İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer, elmas kaplamalı 200 bin dolarlık akıllı saatini tanıttı. Geçtiğimiz günlerde Connected Modular 41 modeli ile karşımıza çıkan ünlü saat üreticisi, bir önceki akıllı saat modellerinde olduğu gibi yine Google ve Intel ile iş birliği yaptı.

Akıllı saat piyasasına iddialı bir giriş yapan ve piyasaya çıkardığı saatlerle adından bir hayli söz ettiren TAG Heuer, şimdi de Connected Modular 45'in elmasla kaplı versiyonu ile gündemde.

200 bin dolar gibi inanılmaz bir fiyat etiketine sahip olan akıllı saat, görenleri kendine hayran bırakıyor. 18K parlak beyaz altın ve toplam 23,45 karat elmas pırlanta ile fiyatının hakkını fazlasıyla veren Modular 45, şu ana kadar üretilmiş en pahalı akıllı saat ünvanını elinde bulunduruyor. Öyle ki, Apple'ın geçtiğimiz senelerde çıkardığı 18 karat altından oluşan Apple Watch Edition'ı hatırlayanlar olacaktır. Modular 45'in fiyatı tam 11 Edition'a bedel. Hatta biraz daha fazlası.

Saatin bu özellikleri bir tarafa, aslında temelde standart bir Android Wear 2.0 cihazı. AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve GPS gibi özelliklere sahip olan akıllı saat, Intel Atom Z34XX işlemci ile geliyor. Bununla birlikte saati kullanabilmeniz için akıllı telefonunuzda Android 4.4 ile iOS 9 üstü işletim sistemlerinin yüklü olması gerektiğini de hatırlatalım.

Connected Modular 45'in 200 bin dolarlık elmas kaplamalı versiyonunun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.