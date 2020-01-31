Taipei Game Show 2020, Corona Salgını Nedeniyle Ertelendi

Malumunuz Wuhan şehrinde başlayan Corona virüsü salgını hadisesi dünya gündeminin en önemli maddelerinden bir tanesi. Hatta en önemli maddesi ve etkileri birçok alanda hissedilmeye başlandı. Bunların arasına yavaştan oyun sektörü de girdi. Mesela Overwatch League Çin karşılaşmalarını iptal etmişti. Şimdi de Taipei Game Show 2020 fuarının resmi olarak ertelendiği haberi geldi.

İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Normalde 6 - 9 Şubat 2020 tarihleri arasında Nangang Gösteri Merkezi'nde düzenlenmesi bekleniyordu ama organizasyon komitesinin yaptığı duyuru doğrultusunda Yaz mevsimine ertelendi.

Duyuru öncesinde, katılımcılar alınacak olan önlemler üzerine bilgilendirilmişlerdi. Ancak etkinlik alanının girişinde vücut sıcaklığı ölçümünü ve maske takma zorunluluğunu kapsayan bu önlemlerden dolayı katılımcıların birçoğu fuara gelmekten vazgeçme kararı alınca, organizasyon da fuarı ileri bir tarihe kaydırmak zorunda kaldı.

Yayınlanan basın bildirisinde ise "Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı." sözlerine yer verildi.

Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve birçok farklı oyunu katılımcılar ile buluşturacaktı. Ne var ki bunun için biraz daha beklemek gerekecek. Öte yandan, komitenin Taipei Game Show 2020 fuarının düzenleneceği yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.