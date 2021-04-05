Takabuti Cinayeti, Bilim İnsanları Tarafından Aydınlatıldı!

Bilim insanları, 2600 senelik Takabuti cinayeti hakkında yeni bir görüş ortaya koydu. Daha önce bıçakla öldürüldüğü zannedilen Takabuti'nin nasıl öldürülmüş olabileceğine yeni bir hipotezle yaklaşıldı.

Takabuti Cinayeti Nasıl İşlendi?

IndyTürk'teki habere göre bilim insanları, geçmişte bıçak ile öldürüldüğü zannedilen Takabuti'nin ölümünün arkasında başka bir silahın olabileceğini ileri sürüldü. Araştırmacılar, Takabuti'nin ölümündeki gizemi aydınlatmak için son teknolojiden yararlandı. Araştırma ekibinin yaptığı çalışma sonucunda Takabuti'ye 2 bin 600 sene önce balta ile saldırıldığı keşfedildi.

Araştırma ekibi, kadının büyük bir olasılıkla peşindeki saldırgandan kaçmaya çalışırken sırtına ordunun kullandığı bir balta ile vurulduğunu ileri sürdü. Balta o dönem hem Asur hem de Mısır ordusunda kullanılan bir silahtı. Bu nedenle Takabuti'nin katilinin bir Asur askeri veya çok daha farklı bir bakış açısı ile Takabuti'nin kendi halkından biri olabileceği tahmin ediliyor.

Daha önce mumya hakkında yürütülen araştırmalarda toplanan bulgular, kadının sırtının üst kısmından bıçaklanıp öldüğünü göstermişti. Mumyanın ölümünün ardındaki sır perdesini kaldırmaya çalışan araştırmacılar ise yeni çalışmada Takabuti'nin üzerinde DNA analizi, X ışını taraması, saç ve mumyalama malzemelerinin analizi, CT taraması, proteomik çalışması ve radyokarbon tarihleme gibi birçok yöntem kullandı.

Takabuti'nin ölümü böylelikle aydınlatıldı. CT taraması sonucunda Takabuti'nin 20'li veya 30'lu yaşların başındayken öldürüldüğünü gösterdi. Proteomik çalışmalar, kadının herhangi bir hastalığının olmadığını ortaya çıkardı. Takabuti'nin tabutunun üzerindeki yazılarsa kadının önemli bir haneden sorumlu, evli ve yüksek rütbeli bir kişi olduğuna işaret etti.

Bilim insanları, saldırganın baltayı Takabuti'nin sırtına bütün gücüyle indirdiğini ve Takabuti'nin kısa süre içinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Baltanın en az 7 cm uzunluğunda ve ucunun yarı dairesel olduğu tahmin ediliyor.

Kurbanın ölümünün ardından vücudu ile özenle ilgilendiğini belirten Mısırbilimci David, Takabuti'nin muhtemelen ailesi tarafından çok sevildiğini belirtti. Mısırbilimci, yaranın biçimine ve silahın vücuda saplanma açısını göz önüne alarak saldırganın balta kullandığını düşündüklerini söyledi. David'e göre yaranın şeklinin bir hayli bozulduğundan saldırganın Takabuti'yi öldürmek için kullandığı silahla ilgili kesin konuşmak da bir hayli zor görünüyor.