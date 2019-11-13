Take-Two Interactive, 31st Union için Patent Kaydı Yaptırdı

Take-Two Interactive cephesinde yeni bir sürpriz gelişme yaşandı. Rockstar Games ve 2K gibi iki büyük yayıncıya sahip olan şirket, 31st Union için patent kaydı yaptırdı.

31st Union patenti 2 Ekim 2019 tarihinde ve bilgisayar oyunları ve ortak ticari ürün ile bağlantılı olarak kaydettirilmiş. Bunun altından ne tür bir şeyin çıkacağı konusunda herhangi bir fikre sahip değiliz ama şöyle ilginç bir detay var ki, California eyaletindeki San Mateo şehrinde aynı isimde bir restoran bulunuyor. Take-Two Interactive sonradan bu yönde bir sıkıntı yaşar mı bilmiyoruz ama yaşamazsa, olası sıradaki projesinde bununla ilgili bir şey görecekmişiz gibi görünüyor. Bakarsınız restoranın kendisini bile görebiliriz. İlginç olmaz mı?

Öte yandan, bir ilginç detayı daha sizlerle paylaşmak istiyoruz ki Team Bondi tarafından geliştirilmiş olan L.A. Noire de California eyaletinde geçiyordu. 2017 yılı içerisinde yeniden ama bu defa PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulan L.A. Noire için bir devam oyunu veya ikincisi duyurulur mu dersiniz?

Elbette bu patent projenin adı olacağı anlamına gelmiyor ama ortada ilginç bir durumun olduğunu da değiştirmiyor. Take-Two Interactive ne karıştırıyor olabilir? Herhangi bir fikriniz var mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.