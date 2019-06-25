Take-Two Interactive Oyunlarının Daha Sık Çıkmasını İstiyor

Oyun dünyasında seri oyunları arasındaki boşluklar giderek uzamaya başladı. Bu Take-Two Interactive tarafında çok daha net görülebiliyor. Bu durumun da yüzleri güldürdüğünü söylemek pek mümkün değil. Ancak şirket içerisinde buna etkili bir önlem alınacakmış gibi görünüyor. Bunun da biz oyuncular açısından hem olumlu hem de olumsuz açıdan bir geri dönüşü olabilir. Özellikle hikayeli oyunları seven oyuncular açısından bu gelişmeler oldukça keyif verici olacak. Başta sıradaki Grand Theft Auto oyunu olmak üzere hikaye anlamında kısalmış oyunlar görmeye başlayabiliriz.

GamesIndustry sitesi tarafından Take-Two Interactive Başkanı ve Üst Yöneticisi Strauss Zelnick ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında söylenene bakılırsa, Rockstar Games ve 2K gibi bağlı kuruluşların bünyesinden çıkacak olan gelecekteki yapımlar hikaye anlamında daha kısa ve daha küçük olabilirler.

Oyunlara getirilecek olan yenilikler ile Rockstar Games ve 2K bağlı kuruluşların sıradaki yapımlarının arasındaki boşluğun azalması yönündeki beklentisini dile getiren Zelnick, bu bağlamda da hikaye süresinde kısaltmaya gidilerek oyunların çıkışları sonrasında sık ve devamlı olarak yayınlanacak olan içeriklerin sürekliliği artıracağını düşünüyormuş. Bununla birlikte sıradaki oyunlara kısa zamanda çok fazla yeni özellikler eklenebilirmiş; çünkü Zelnick'e göre oyunlar sadece hikayeden oluşmuyormuş.

Açıkçası bu söylentiler sıradaki Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption oyunlarının hikaye anlamında Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 oyunlarına göre daha kısa olup olmayacağını düşündürtmedi değil. Kaldı ki haberimizin başında da belirttiğimiz üzere üzerinden altı sene gibi oldukça uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen devamlı olarak yayınlanan içerikler ile Grand Theft Auto Online ilk zamanlardaki canlılığını korumaya devam ediyor. Eh Rockstar Games de bu açıdan yeterli imkanlara sahip olduğu için ihtimal de güçlenmiyor değil. Bakalım karşımıza nasıl bir Grand Theft Auto 6 çıkacak? Gelişmeler için takipteyiz.