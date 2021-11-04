Take-Two İptal Edilen Oyun İçin 53 Milyon Dolar Harcamış!

Take-Two'nun iptal edilen oyun için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı. Şirket, Hanger 13 tarafından 2017 yılından beri geliştirilmekte olan bir video oyununu iptal etme kararı aldı. Bu, şirket için büyük bir mali kayba yol açtı. İptal edilen yapım ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Take-Two İptal Edilen Oyun İçin Milyonlarca Dolar Kaybetti

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two Interactive'in bir video oyununu iptal ettiği ortaya çıktı. Bloomberg raporuna göre söz konusu oyun, Hangar 13 isimli stüdyo tarafından geliştiriliyordu. Hangar 13, daha önce Mafia 3 isimli yapımın geliştirme sürecinde yer almıştı.

Volt kod ismine sahip olan video oyunu dört yıldan beri geliştiriliyordu. Bu süre zarfında bazı teknolojik aksaklıklar ve yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile sorunların ortaya çıktığı ifade edildi. İptal edilme kararından yaklaşık olarak 200 çalışanın etkilendiği belirtildi.

Kotaku, iptal edilen yapımın Destiny'e benzer üçüncü şahıs aksiyon oyunu olduğunu belirtti. Take-Two'nun oyunun geliştirme maliyetinin diğerlerine kıyasla çok yüksek olduğunu ileri sürerek iptal etme kararı aldığı öne sürüldü. Şirketin söz konusu oyun için 53 milyon dolar harcadığı ifade edildi.

Take-Two Interactive, iptal edilen yapım ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşmadı fakat bu oyunun oldukça uzun bir zamandır merak içerisinde beklenen Bully 2 olabileceği tahmin ediliyor. Elbette bu yalnızca bir tahminden ibaret. Dolayısıyla bunu doğrulayabilecek hiçbir kanıt bulunmuyor.

İptal edilen yapımın ne olduğu ile ilgili bir tahmin daha mevcut. Bu oyunun E3 2009 etkinliğinde duyurulan Agent olabileceği düşünülüyor. 1970'lerde geçen casusluk oyununun web sitesi, geçtiğimiz ay içerisinde herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldı. Rockstar'ın internet sitesindeki oyunlar bölümünden de silindi. Ayrıca oyunun ticari markası 2018 yılında sona erdi.

Take-Two şirketinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya sürmesi beklenen çok sayıda yapım yer alıyor. Öyle ki şirket, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, önümüzdeki beş yıl içerisinde 93 yeni oyun çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

İptal edilen oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Take-Two, Bully 2 isimli oyunu iptal etmiş olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.