Bu sabah dev yayıncı Take-Two Interactive, mobil oyun geliştiricisi Zynga'yı 12,7 milyar dolara satın aldıklarını duyurdu. Anlaşma, Take-Two'nun 2K, Rockstar ve Private Division dahil olmak üzere sektör lideri stüdyolar listesine ekleniyor. Take-Two Zynga’yı satın aldı. İşte detaylar!

Take-Two 12,7 milyar dolara Zynga'yı Satın Aldı

Take-Two Interactive, mobil oyun geliştiricisi Zynga'yı 12,7 milyar dolara satın aldıklarını duyurdu. Zynga'yı satın almak, Take-Two'ya hızla büyüyen mobil oyun pazarında önemli bir avantaj sağlayacak. Bununla birlikte, 45 günlük bir "go-shop" hükmünün anlaşmanın sonuçlandırılmasını geciktirdiğini belirtmekte fayda var. Bu hüküm, Zynga'ya farklı bir şirketle daha iyi bir anlaşma araması için zaman tanır. Bu hüküm daha önce EA daha iyi bir anlaşma teklif ettiğinde Take-Two'nun olası Codemasters alımını reddetmesine sebebiyet vermişti.

Ne olursa olsun, Take-Two şirketin mobil oyunlardaki geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Bir haber bülteninde Take-Two, mobil IP'leri vurgulama ve aynı zamanda yerleşik franchise'ları ortama getirme hedeflerini detaylandırıyor. Ayrıca Take-Two'nun Zynga aracılığıyla gelecekteki gelirinin yarısından fazlasını mobil oyunlardan elde edeceğini de ekliyorlar.

Söz konusu bültene aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşimizi önemli ölçüde çeşitlendiren ve interaktif eğlence sektörünün hızla büyüyen mobil segmentinde lider konumumuzu belirleyecek olan Zynga'yı bünyemize kattığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu stratejik kombinasyon, zengin bir yenilik ve yaratıcılık geçmişine sahip, pazar lideri, çeşitlendirilmiş bir mobil yayıncılık platformu ile sınıfının en iyisi konsol ve PC serilerimizi bir araya getiriyor olacak. Bununla beraber, daha da iyi oyunlar yaratmamıza, daha geniş kitlelere ulaşmamıza ve bir sonraki oyun çağında lider olarak önemli bir büyüme elde etmemize olanak sağlayacak yeni bir yolculuğa başlıyoruz.

Peki siz Take-Two'nun Zynga'yı satın almasının mobil oyunların geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden düşüncelerinizi bize aktarmayı unutmayın.