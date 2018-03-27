Taksi Lambalarında Büyük Yenilik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen i-Taksi uygulamasında, önemli değişikliklere gidildi. Uygulamaya bağlı çalışan taksilerin lambalarının araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak şekilde değiştirileceği açıklandı.

Akıllı cihazlar yardımıyla daha kolay taksi bulunması adına geliştirilen i-Taksi uygulaması, taksilere kolayca ulaşılabilmesi adına ortaya çıkmıştı. Kolay ulaşımla birlikte çeşitli güvenlik sıkıntılarını da ortadan kaldırmayı hedefleyen i-Taksi, yakın zaman önce İstanbul’daki taksiler ve yolcular tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

Bugün itibarıyla önemli bir karar alan uygulama, kendisine bağlı çalışan taksilerin lambalarında önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şu an için oldukça işlevsiz olan taksi lambalarını çeşitli sensörlerle donatacak olan i-Taksi, lambaların araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacağını açıkladı.

Bununla birlikte lambalara takılacak farklı sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi verilerin toplanacağı belirtildi. Böylece taksi çağıracak yolcunun, taksiyle birlikte diğer durumlara dair bilgisinin olacağı ve taksi çağırmadan önce daha ayrıntılı kararlar verebileceğinin altı çizildi.