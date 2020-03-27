Taksici Koronavirüse Karşı Şeffaf Kabin ile Önlem Aldı

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Bingöl'de bir taksici koronavirüse karşı araç içerisinde şeffaf kabin oluşturdu, parayı ise dezenfekte ederek almaya başladı.

Taksiciden Koronavirüs Önlemi!

Kentte taksicilik yapan Mesut Gültekin, 150 TL'ye mal ettiği şeffaf kabinle hem kendini hem de ticari taksiye binecek olan müşterileri olası salgına karşı korumaya çalışması dikkat çekti. Eldiven ve maske de takan taksicisi Gültekin ise aldığı paraları dezenfekte ediyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Mesut Gültekin, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Sırf dışarıdan eve virüs ve mikrop götürmeyeyim diye yaptım bunu. Tabi aldığım bu önlem sayesinde taksime binen müşterilerimizin de hem evlerine hem de gidecekleri yere güvenle gitmelerini sağlıyor. Ücret için de yaptığım ayrı bölmede önce aldığım parayı dezenfekte ediyorum sonrada verdiğim ücret üstünü de dezenfekte ederek müşterimize veriyorum.

26 Mart'ta yapılan açıklamada Türkiye'de 75 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması söylenmekte. Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.