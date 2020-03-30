Taksilerde Koronavirüs Uygulaması Başladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında taksilerde yeni bir uygulama başlattı. Türkiye genelinde ticari taksiler belli saatlerde trafiğe çıkabilecek, uymayanlara ceza kesilecek.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınına karşı tedbir kapsamında ticari taksilerle ilgili yeni bir genelge hazırladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Genelgeye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticari taksilerin gece 12’den sonra trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

Buna göre, saat 00.00’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

İstanbul’da birçok yerde taksilerin tek plaka olarak trafiğe çıktığı görüldü. Taksici Ayhan Şaşmaz, alınan kararı şu şekilde değerlendirdi: “Bu uygulama ekonomik olarak bizlere katkı sağlayacak. Virüs sayısı artıkça insanlar korkuyor, müşteri sayısı düşüyor. Bu şekilde inşallah bir faydası olur.” İzmir’de de plakasının son hanesi tek olan ticari taksi şoförleri trafiğe çıktı. Taksi şoförü Cafer Deniz, uygulamanın yetersiz olduğunu söyleyerek “Görüyorsunuz iş yok yani, tek de çalışsak çift de çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz. Zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor.” dedi.

Ticari taksilere getirilen bu uygulamaya uymayanlar da oldu. Ankara Kızılay’da plakasının son hanesi çift olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu ve cezai işlem uygulandı.