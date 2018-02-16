Taksitle Alınan 50 Bin Telefon Kullanılmadan Satıldı

Taksitle cep telefonu aldıktan sonra bu telefonları kullanmadan nakit paraya çevirenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen yetkililer, geçtiğimiz yıl 50 bin telefonun bu yolla ambalajı dahi açılmadan satışa çıkarıldığını kaydettiler.

Kredi çekemeyecek durumda olan bazı kişilerin 12 - 24 ay arası taahhütle GSM şirketlerinden cep telefonu aldıkları ve aldıkları telefonları kullanmadan 500-600 lira indirimle hemen satmaya çalıştıkları uzun süredir biliniyordu. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak adına yapılan bu işlemin her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlandığını söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, Türkiye’de her ay 500 bin dolayında cep telefonunun GSM operatörlerinin yetki verdiği bayiler üzerinden 12 ya da 24 ay taksitle satıldığını belirterek, “Bizim hesaplamalarımıza göre bunların en az 50 bini, ambalajı açılmadan başka bir bayiye belli bir indirimle satılıyor veya internetten satışa sunuluyor” dedi.

Özellikle çok yüksek fiyatlı cep telefonlarının bu yolla satın alındığını hatırlatan Ekşi, “Vatandaş, daha fazla nakit yaratmak için piyasanın en pahalı telefonlarını satın alıyor. Bunları yerine göre 500-600 TL indirimle hemen satıyor ve elinden çıkarıyor. Bu indirim cazip bir seçenek olarak ortaya çıkıyor” şeklinde sözlerine devam etti.

GSM şirketlerinden uzun süreli taksitlerle alınan cep telefonlarının satılmasının ardından ilk alıcının taksitleri ödemeye devam ettiğini söyleyen uzmanlar, yapılan işlemle birlikte satıcının cebine toplu olarak para girdiğini ve sonrasında bir şekilde taksitleri ödeyerek, bu toplu paradan yararlandığını vurguladılar.