Taksitli Yurt Dışı Kredi Kartı Harcamalarına Yeni Sınırlamalar Getirildi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yeni tedbirler aldı. Özellikle havayolları, seyahat acenteleri ve yurtdışı konaklama ile ilgili harcamalar için taksit seçeneklerine artık izin verilmeyecek.

BDDK ayrıca tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için de adımlar attı. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel krediler, kredi kartı harcamaları (nakit çekimler dâhil) ve taşıt kredileri için risk ağırlığı %50 oranında artırıldı.

Uzmanlar, bu kararın ihtiyaç ve taşıt kredileri ile kredi kartı harcamalarında daha yüksek maliyetlere yol açacağı görüşünde.

Yeni Kredilere Yönelik Risk Ağırlıkları da Artırıldı

Ayrıca sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında standart yaklaşım kullanılırken tüketici kredileri, tüketici kredi kartları, binek araçlara yönelik taşıt kredileri ve finansal kiralama işlemleri %150 risk ağırlığına tabi olacak.

Yeni yüksek risk ağırlıkları, karar tarihinden sonra kullandırılan krediler için geçerli olacak. Perakende kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için risk ağırlıklarına ilişkin önceki kararlar ise iptal edilmiş durumda.

Ayrıca BDDK verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplam borcu 2 trilyon 208 milyar 668 milyon liraya ulaşırken, en büyük payı tüketici kredileri oluşturuyor. Düşük faiz oranları nedeniyle bireysel kredi kartlarının tercih edilmesi, kredi kartı borcundaki bu artışa katkıda bulunuyor.