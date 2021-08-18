Taliban, ABD Ordusunun Biyometrik Cihazlarına El Koydu

Taliban, ABD'nin biyometrik cihazlarına el koyduğunu açıkladı. Yetkililer, cihazların 20 yıllık savaş sırasında ABD ordusuna yardım eden Afganlara misilleme yapmak için kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Taliban'ın, ABD ordusu tarafından kullanılan ve ABD hükümeti için çalışan ve koalisyon güçlerine yardım eden Afgan vatandaşlarını belirlemeye yardımcı olabilecek biyometrik cihazlara el koyduğu aktarıldı. Bu durum Taliban'ın, ABD destekli hükümetin çöküşünün ardından misilleme yapmak için bu bilgileri kullanabileceği endişelerini artırıyor.

Biyometri, telefonların kilidini açmak ve sosyal medyada arkadaşlarınızı etiketlemek gibi günlük görevler için yaygın olarak kullanılan yüz tanıma teknolojisinin anahtarıdır, ancak aynı zamanda kolluk kuvvetleri ve ordu tarafından şüphelileri veya diğer kişileri belirlemede de kullanılır.

Taliban, ABD'nin biyometrik cihazlarını kullanabilir mi?

HIIDE olarak bilinen Elde Taşınabilir Kurumlar Arası Kimlik Tespit Ekipmanı, geçen hafta Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i geçmek için taarruz yürüyüşüne çıktığı sırada ele geçirildi. The Intercept'in Salı günü bildirdiğine göre, cihazlarda depolanan bilgiler arasında iris taramaları, parmak izleri ve biyografik bilgiler yer alıyor. Ayrıca geniş bir merkezi veritabana erişmek için de kullanılabileceği bildiriliyor.

ABD'li bir askeri müteahhit The Intercept'e verdiği demeçte, "Bir günde binlerce yerliyi inceledik, kimlik tespiti yapmak zorunda kaldık. intihar yelekleri, silahlar, istihbarat toplamak için tarama yaptık. HIIDE, koalisyon için çalışan yerlilerin kimliğini belirlemeye yardımcı olmak için biyometrik bir kimlik aracı olarak kullanıldı." dedi.

Cihaz ABD'nin onlarca yıldır süren terör savaşında kilit bir rol oynamış ve Usame bin Ladin'in 2011 yılında Pakistan'daki yerleşkesine düzenlediği baskın sırasında kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olmuştu. Ancak NPR'nin bu yılın başlarında bildirdiğine göre, aynı zamanda Afgan nüfusunun %80'i veya yaklaşık 25 milyon insan hakkında biyometrik veri toplamak için kullanılması amaçlandı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne göre, son yirmi yılda 300.000'den fazla Afgan sivil Amerikan misyonuna bağlandı. ABD ordusunun geri çekilmesi Afganistan'da kaosu tetiklediğinden yaklaşık 2.000 Afgan ABD'ye tahliye edildi, ancak binlercesinin Afganistan'ı terk etmek için gerekli özel göçmen vizesi almak istediği söyleniyor.

Hem ABD'nin Afganistan Konsolosluğu hem de ABD Savunma Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi.