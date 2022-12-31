Taliban İlk Süperspor Otomobilini Test Sürüşüne Çıkardı

Sovyet Rusya ve ABD'nin uzun süren savaşları sonrasında bölgeden çekilmesiyle birlikte tamamen Taliban'ın eline kalan Afganistan, ismini Afganistan İslam Emirlikleri olarak değiştirmişti. Kadınların okula gitmesini yasaklamak gibi birçok skandal karara imza atan Taliban, bu sefer alışılagelmişin dışında bir haber karşımızda.

Afgan mühendisler tarafından geliştirilen ilk süperspor araba modelini test sürüşüne çıktı. Mada 9 ismindeki aracın 5 yıllık bir yapım süreci sonrasında üretim aşamasına geldiği iddia ediliyor.

İşte Taliban'ın Süperspor Arabası Mada 9

Mada 9, Bugatti Chiron'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Öte yandan otomobilin özgün sayılabilecek tasarım detayları da bulunuyor.

Taliban'ın süperspor arabası, Afganistan Navavari Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan Afgan mühendisler tarafından yapılıyor. Ayrıca hükümet de projeye destek sağlıyor.

İçten yanmalı bir motora sahip olduğu düşünülen Mada 9 hakkında herhangi bir teknik özellik bilgisi bulunmuyor. Taliban, aracın yılın ilk haftasında tamamen fonksiyonel şekilde kullanıma hazır hale geleceğini iddia ediyor.