Tam 1300 Kişinin Kredi Kartı Bilgilerini Ezberledi

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin çalınması gibi durumlar zaman zaman gerçekleşebiliyor. Ancak bir mağazadan yaptığımız alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin çalınması gibi durumlara pek alışık değiliz. Bu tarz olağan dışı bir durum, mağazadaki bir çalışanın 1300 kişinin kredi kartı bilgilerini çalmasıyla Japonya'da gerçekleşti.

Olay, Tokyo yakınlarındaki Koto şehrinde gerçekleşti. 34 yaşındaki Yusuke Taniguchi, part-time olarak çalıştığı mağazada kasada durmakla görevliydi. Fotografik hafızası çok güçlü olan Taniguchi, müşteriler kredi kartı ile ödeme aldığı esnada 16 hanelik kredi kartı numarası, isim, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu gibi bilgileri kolayca aklında tutuyordu.

Polisin aktardığına göre Taniguchi yakalandıktan sonra 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerinin yer aldığı bilgisayarı ele geçirildi. Peki, Taniguchi dikkat çeken zekasına rağmen neden yakalandı?

Taniguchi, müşterilere ait olan kredi kartları ile internet üzerinden alışveriş yapıyor ve bunları daha sonra ihtiyaçlarını karşılamak için rehinci olarak çalışan bir dükkana satıyordu. Belli bir süre bu durumu devam ettiren Taniguchi, yaklaşık 2.500 dolar değerindeki iki çantayı evine sipariş edince polislerin dikkatini çekti. Yaptığı alışverişlerinde kendi ev adresini kullanan adam bu şekilde kendini ele vermiş oldu.