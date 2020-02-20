Tam 7 Yıldır Hiç Hareket Etmeyen Semender Bilim İnsanları Şaşırttı

Bosna Hersek'te yer alan bir mağarada hayatına devam eden bir semenderin yedi yıldır hiç hareket etmeden aynı yerde durduğu fark edildi. Yedi yıl önce ziyaret ettikleri mağaraya tekrar giden bir grup bilim insanı, daha önce kayda geçirdikleri semenderin aynı şekilde kıpırdamadan durduğunu gördüler.

Yaklaşık 100 yıl yaşamaları ve oldukça narin olmaları ile bilinen semenderler, farklı hareket tarzları ile ön plana çıkıyorlardı. Fakat Bosna Hersek'teki bir mağarada yaşayan "birazcık tembel" semenderin, yaklaşık 2,569 gündür hareket etmeden aynı yerde beklediği görüldü.

Aslında semenderlerin az hareket etmeleri ilk defa görülen bir durum değildi: Daha önce yayınlanan bir bilimsel makalede, bu tür canlıların çok az hareket ederek hayatlarına devam edebildikleri gösterilmişti. Bunu kanıtlamak adına Bosna Hersek'te çalışmalar yapan bir grup araştırmacı, yaklaşık yedi yıl önce bir mağaraya girerek, buradaki semenderlerin yerlerini kaydetmişlerdi. Aradan geçen iki binden fazla gün sonrasında tekrar mağaraya giden aynı ekip, semenderlerden bir tanesinin o kadar zaman geçmesine rağmen parmaklarından birini dahi oynatmadığını gördü.

Aynı mağarada 26 farklı semenderin yaşadığını tespit eden bilim insanları, bu semenderlerden bir çoğunun yedi yıl içinde yer değiştirdiğini kaydetmişlerdi. Bir tanesi hariç diğer semenderler, çok uzak yerlere gitmeseler de yerlerinden hareket etmişlerdi. Yapılan araştırma, hareket eden semenderlerin de en fazla 10 metre ilerlediğini ortaya koymuştu.

Semenderlerden birinin hareket etmeden yaşamını sürdürmesinin altında ise bu canlı türünün genel yaşam döngüsü yatıyordu. 100 yıldan fazla yaşayan semenderler, sadece üremek için hareket ediyorlardı. Her 12 yılda bir üremek için harekete geçen semenderler, birbirlerini bulduktan sonra tek başlarına ce sakin yaşamlarına geri dönüyorlardı.

Konu ile ilgili Journal of Zoology isimli akademik dergide yayınlanan araştırmanın tüm detaylarını bağlantı adresi üzerinden okuyabilirsiniz.