Tam Açılma İçin Yeni Hedef: Bilim Kurulu Üyeleri Açıkladı!

Tam açılma ne zaman olacak? Bu soru, çok sayıda vatandaş tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tam normalleşme ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Tam Açılma Tarihi Ne Zaman?

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu COVID-19 projeksiyonunu paylaştı. Bilim Kurulu üyeleri, çift doz aşılamada 21 milyon vatandaşa ulaşılmasının COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin hafifletilmesi için kritik eşik olduğunu açıkladı.

21 milyon kişinin çift doz aşılanması, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Aktarılan bilgilere göre yirmi bir milyon vatandaşa çift doz aşının uygulanması halidne yaz aylarında tedbirler aşama aşama hafifletilebilir.

Sonbahar mevsimine daha düşük riskle girilmesi için yaz mevsiminde kapalı ortamlarda kalabalık toplanma oranının düşürülmesi ve bu süre zarfında aşılamanın devam etmesi planlanıyor.

Belirlenen yeni hedefe göre yaz mevsimi boyunca aşılama sürecinin devam etmesi ile birlikte ağır enfeksiyon oranı daha da azalacak. Bilim Kurulu üyeleri tarafından paylaşılan hedefin gerçekleşebilmesi için taahhüt edilen aşı miktarının düzenli olarak ülkemize gelmesi gerekiyor.

Aşılama, mevcut hızda devam ederse en kötü ihtimal ile yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık olarak 43 milyon kişiye çift doz aşı uygulanmış olacağı belirtildi. Yetkililer, eylül ayı itibarıyla %60'lık aşılamanın en kötü olasılıklar göz önünde bulundurularak geliştirildiği ifade etti. Hedeflenen senaryo olumlu ilerlerse tam aşılamada bu oranın da üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor. Olumsuz ihtimalin kaynağının ise aşı tedariki olduğu belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre COVID-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin kış mevsiminde tekrar gelebileceği fakat bu tedbirlerin tam kapnma şeklinde olmayacağı ifade edildi. Sonbahar mevsiminden itibaren 2022 yılının başlarında uygulanması gereken tek doz hatırlatma aşılarına başlanacak.

Türkiye'de Toplamda Kaç Kişi Aşılandı?

Ülkemizde toplamda 30 milyon 856 bin 497 vatandaşa aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 699 bin 238 olarak açıklandı. 2. doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 13 milyon 157 bin 259 olduğu belirtildi.