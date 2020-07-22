Tam Ekran Parmak İzi Okuyucu Dünyada Bir İlk Oldu!

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan tam ekran parmak izi okuyucu, sonunda seri üretime hazır hale getirildi. Özellikle de LCD ekranlarda kullanılması planlanan bu yeni donanım sayesinde akıllı telefonlar çok daha kolay bir hale gelecek. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Parmak izi okuyucular genellikle akıllı telefonun sadece bir bölgesinde aktif olur. Bu durum, kullanıcıların çoğu zaman ekran altı parmak izi gibi bir teknolojiyi yeterince efektif kullanmasını engeller. Çinli bir teknoloji şirketi buna çözüm bulmayı başardı. Firma tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, akıllı telefonların kullanılması daha keyifli hale getirecek.

Tam ekran parmak izi okuyucu seri üretime geçebilir

Normal şartlarda bu özellik daha çok üst segmentlerde kullanılıyordu. Şimdilerde ise Çin merkezli teknoloji firması bunu orta segment cihazlara getirmeyi düşünüyor. Böylece bütün akıllı telefonlar için ekran altı parmak izi teknolojisi kullanılır hale gelecek.

Çinli bir teknoloji üreticisi olan Tianma, bu konuda ilginç bir teknoloji kullanacak. Hangi uygulamayı açmak istiyorsanız, parmağınızı ona götürmeniz gerekiyor. Böylece sistem otomatik bir şekilde devreye girer ve kilit açılır. Yeni geliştirilecek teknoloji ile birlikte, parmak izi okutma bölgeleri artık tamamen tarihe karışacak. Bu yeni teknolojinin tahmin edilenin çok ötesinde bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Ekran altı kamera teknolojisinin tamamen yaygınlık kazanması için şirket net bir tarih veremiyor. Seri üretime hazır olduklarını ve tam ekran altı parmak izi okuyucu sensörü ile büyük değişim yaratabileceklerini ifade ediyorlar. Peki sizce bu yeni teknoloji tutar mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.