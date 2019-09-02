Tam Elektrikli Cupra Tavascan'ın Görselleri Paylaşıldı

Hem çevre dostu olması hem de maliyet avantajı ile dikkatleri çeken elektrikli otomobiller, tüketiciler arasında hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. SEAT'a ait bir marka olan Cupra, yeni tam elektrikli SUV modeli Cupra Tavascan'ın görsellerini paylaştı.

Son zamanlarda markalaşma için önemli adımlar atan Cupra, yeni tam elektrikli SUV modelinin prototipini sergilemeye hazırlanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan modele ait görseller, fuardan birkaç gün önce yayınlandı.

Adını İspanya'da bir köyden alan Cupra Tavascan, sıfırdan yüze 6,5 saniye içinde ulaşabilen bir SUV. Tam elektrikli yarış otomobilleri Cupra e-Racer ile kendilerini kanıtladıklarını belirten Cupra CEO'su Wayne Griffiths, bu modelle birlikte teknolojiyi pistlerden yollara aktarmak istediklerini belirtiyor. Dış tasarımda SEAT çizgisini devam ettiren Cupra Tavascan, iç tasarımda ise sade bir yerleşim benimsemiş.

304 beygir gücü ile dikkatleri çeken modelin ortalama menzili ise 450 km olarak belirtiliyor. Bununla birlikte 12,3 inç boyutunda bir dijital gösterge ekranı ve 13 inç boyutunda multimedya ekranını üstünde barındıran model, teknolojik imkanları ile de öne çıkmakta. Şu an için prototip aşamasında bulunan modelin ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.