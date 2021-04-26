Kabine Toplantısında Tam Kapanma Kararı mı Alınacak?

Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısında tam kapanma kararı alınacak mı? İsmini vermeyen bazı yetkililer, Reuters'a oldukça önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tam Kapanma Kararı Alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınabilir. Reuters isimli haber ajansına açıklama yapan yetkililer, bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomi konusunda üretimi etkilemeyecek bir biçimde tam kapanmanın tartışalacağını iddia etti.

2 hafta önce gerçekleşen kabine toplantısında vaka sayılarının yüksek olması nedeni ile tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınmıştı. Vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmemesi durumunda ise daha sıkı önlemlerin gelebileceği ifade edilmişti.

Sözcü'deki habere göre iki yetkili, Reuters isimli haber ajansına bugün düzenlenecek toplantıda alınabilecek kararlara ilişkin bazı iddialar ortaya arttı. Vaka ve ölüm sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın çok üzerinde olduğunu belirten bir yetkili, bu oranın azaltılması için en iyi seçeneğinin tam kapanma olduğunu söyledi.

Vaka sayılarının 60 bini aştığını belirten yetkili, "Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı. Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil" ifadelerini kullandı.

Sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma uygulanabileceğini ifade eden yetkili, "Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Restoran ve kafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM’ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı."

Reuters'a konuşan diğer yetkili ise okul ve alışveriş merkezlerinin kapanabileceğini söyledi. Yetkili, "Okul ve AVM’lerin kapatılması bulaş riski açısından akla yatkın gözüküyor. Tamamen online devam edebilir eğitim. Cafe ve restoranlarda durum aynı şekilde devam eder. Elbette esnaf açısından ciddi bir sorun" sözlerini kullandı.