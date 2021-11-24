Tam Kapanma Olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı

Tam kapanma olacak mı? Bu soru, uzun bir süredir milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Tam Kapanma Olacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken çok sayıda insanın kafasında kapanma olup olmayacağına yönelik bazı soru işaretleri oluşmuştu. DHA'daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çok önemli açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde kapatma kısıtlamasını düşünmediklerini söyleyen Bakan Koca, kişisel tedbirleri özellikle COVID-19 aşısını son derece önemsediklerinin altını çizdi. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Yer yer yanlış algı ile '2 aşı neden korumuyor' deniliyor" sözlerine yer verdi.

Difteri, boğmaca ve tetanozun beş kez yapıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Hepatit 1 kere mi yapılıyor? Covid aşısı olunca '1 tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor" ifadelerini kullandı.

Molnupiravir İlacı Türkiye'de Üretilecek

Yeni tip koronavirüs salgınında birçok ilacın kullanıldığını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, şu anda iki ilaç üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti. Bakan Koca, Molnupiravir ile ilgili iznin alındığını ve bazı ülkelerin sipariş verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzerine yoğunlaşılan diğer ilacın ise Pfizer ilacı olduğunu açıkladı. Pfizer ilacı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Koca, vatandaşları erken dönemde bu ilaçlarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Molnupiravir'in Türkiye'de üretilmesine ilişkin duyuruda bulunduklarını söyleyen Bakan Koca, ilacı rekabetle en düşük fiyata mal etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, "Şu an onunla ilgili ruhsat alındı. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde" dedi.

İlacın üretimini birden fazla merkezde yapmak istediklerini ifade eden Bakan Koca, vatandaşı ücretsiz olarak bu ilaç ile buluşturmayı amaçladıklarını belirtti ve bu sürecin uzun olmayacağını altını çizdi.