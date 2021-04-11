Tam Kapanma Olacak Mı? İşte Gündemde Olan Tedbirler

Tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayıları yükselmeye devam ederken yeni yasakların gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Günlük vaka sayıları 60 bine dayanmış durumda. Türkiye'de yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? Gündemde olan tedbirler ortaya çıktı.

Tam Kapanma Olacak Mı?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kulislerde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği tartışılıyor. Hükümetin de bu seçeneğe sıcak baktığı söylentiler arasında yer alıyor. Turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtilenler arasında bulunuyor.

Ramazan ayında kapatma yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha az vaka ve kontrollü pandemiyle girmenin doğru olacağı, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleniyor. Türkiye genelinde veya kırmızı illerde seyahat yasağı geleceği iddiası da bulunuyor.

Bilim Kurulu, 12 Nisan Pazartesi günü yüz yüze toplanacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. 13 Nisan Salı günü ise Kabine Toplantısı yapılacağı ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı aktarılıyor.

Ramazan Ayında Uygulanacak Yasaklar Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ramazan ayında uygulanacak yasakları paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı yaptğı açıklamada "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız." cümlelerine yer vermişti.

Ramazan ayında uygulanacak yasaklar şu şekilde:

Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

Türkiye genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

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