Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Nasıl Olacak?

17 günlük tam kapanma, 7 gün sonra sona erecek. Peki, Tam kapanma sonrası normalleşme süreci nasıl gerçekleşecek? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Tam Kapanma Sonrası Normalleşme Süreci Hakkında Detaylar

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, tam kapanma sürecinin ardından normalleşme nasıl olacak?

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın köşe yazısına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, normalleşme sürecine ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Kamu ve özel sektörde kademeli mesai uygulamasının devreye girmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dökmetaş, "Mesela bir grup sabah 8’de başlayıp 16 gibi bitirse, diğer grup 12’de başlasa akşam 8 gibi bitirse... Böylelikle yollarda, toplu ulaşımda yoğunluk yaşanmaz. Vatandaşlar da iş yetiştirme telaşıyla sokaklarda kalabalık ve uzun kuyruklar oluşturmazlar" ifadelerini kullandı.

Restoran ve kafelerin sınırlı sayıda masa, sıkı tedbir ve açık hava koşu ile açılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Dökmetaş "Bizim için kapalı alanlar ve bu alanlarda uzun süre maskesiz oturmak çok tehlikeli. Tecrübe ile sabit ki bu ortamlarda bulaş riski çok yüksek. O nedenle restoran, kafe sahipleri önceden sigara içme alanı olarak kullanılan açık alanları / bahçeleri yeniden düzenleyip, müşterilerini, HES kodu, hijyen ve masa aralığı kurallarına uyarak, burada ağırlayabilir" şeklinde konuştu.

Kırmızı (çok yüksek) ve turuncu (yüksek) renkli bölgelere giriş ve çıkışın sıkı denetlenmesi gerektiğinibelirten Prof. Dr. Dökmetaş, "Daha önce de söyledim; ‘Ateşi Anadolu’ya gönderdik.’ Herkes köyüne, yazlık evlerine gitti. Bunun dönüşü var. Gelecek olanlara büyük görev düşüyor. Döndükten sonra mutlaka kendilerini bir süre izole etsinler. Geldikleri yerden bir varyant getirdiler mi? Bunu kimse bilemez" sözlerini kullandı.

Tam Kapanma Yasakları 19 Mayıs'a Kadar Uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma yasaklarının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya yönelik "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok" ifadelerine yer vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabii bugün itibarıyla" sözlerine yer vermişti.

Soybaş'ın köşe yazısına göre kademeli açılış formülü üzerinde çalışılıyor. Formülere göre birinci aşamada okullar açılacak ve sınavlar yapılacak. İkinci aşamada kuaför, berber, AVM ve küçük esnaf açılacak. Üçüncü aşamada ise kafe ve restoranlar masa sınırlaması ve dış mekan şartı ile hizmet verecek.