Tam Kapanma Süresi Uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı!

Tam kapanma süresi uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma yasaklarının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Oktay tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Tam Kapanma Süresi Uzatılacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, tam kapanma yasakları uzatılacak mı? NTV'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merak edilen soruya dair açıklama yaptı.

Sputnik'teki habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, "Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık" dedi.

Oktay, "Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler" sözlerini kullandı.

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