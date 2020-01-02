Tam Yağlı Süt İçmenin Daha Önce Ortaya Çıkmayan Yararları

Uzun yıllardır doktorlar, kilo alımını engellemek adına tam yağlı süt içilmesini önermiyordu. Özellikle kilo vermek isteyenlerin tam yağlı süt içmekten uzak durmaları gerektiği dile getirilirken, yapılan yeni bir bilimsel araştırma, işlerin söylendiği gibi olmadığını ortaya çıkardı.

American Journal of Clinical Nutrition isimli akademik dergide yayınlanan yeni bilimsel çalışmada, bugüne kadar yapılmış 28 farklı bilimsel çalışmadaki veriler analiz edildi. Yapılan analizler incelendiğinde ise hiç beklenmedik bir sonuç çıktı ve tam yağlı süt içmenin, kilo alma konusunda beklenenin tersine etki yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Daha önceki çalışmalar, tam yağlı sütlerin kilo aldırdığına dair bilgiler edinilmesine yol almıştı. Bu sebeple doktorlar, kilo vermek isteyen kişilere tam yağlı ya da kalorisi düşürülmüş sütler tavsiye ediyorlardı; ancak yayınlanan son çalışma tam yağlı sütlerin kilo vermede yardımcı olduğu bilgisini gün yüzüne çıkardı.

Tam yağlı süt zararlı değil

Özellikle çocuklar için tam yağlı ya da az yağlı süt içmenin herhangi bir değişiklik oluşturmadığını dile getiren bilim insanları, 18 bin ABD'li çocuk üzerinde yaptıkları aramalardan sonra, süt türünün kilo alma ya da vermede etkili olmadığını yazdılar. Yapılan 28 araştırmanın 18 tanesinde, tam yağlı süt içen çocuklar, az yağlı süt içen akranlarına göre daha kilolu ya da daha obez değillerdi.

Kısaca tam yağlı süt içmenin insanları daha uzun süre tok tuttuğunu ve bu sebeple diğer türdeki sütleri tercih edenlerden herhangi bir farklı olmayacağını kaydeden araştırmacılar, tam yağlı sütlerin besin değerlerinin daha yüksek olması sebebiyle daha yararlı olduklarını aktardılar.