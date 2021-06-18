Tamagotchi Akıllı Saatin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Tamagotchi akıllı saatin fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Saat üzerinden sanal evcil hayvanınız ile oynayabileceksiniz. 90'lı yılların popüler sanal evcil hayvanı Tamagotchi, kullanıcılarına eğlenceli vakit sunmayı hedefliyor.

Tamagotchi Akıllı Saat Ne Zaman Çıkacak?

Bandai tarafından üretilen sanal evcil hayvan Tamagotchi, giyilebilir cihaz ile birlikte geri dönüyor. Şirket, sanal evcil hayvanın 25. yıl dönümünü kutlamak için kollarını sıvadı ve bir akıllı saat geliştirdi. Kullanıcılar artık akıllı saat üzerinden sanal evcil hayvan ile vakit geçirebilecek.

İlk olarak 1996 yılının kasım ayında elektronik bir oyuncak olarak çıkışını gerçekleştiren Tamagotchi, bu kez akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Dokunmatik LCD ekrana sahip olan cihazda USB bağlantı noktası yer alıyor. Şarj işlemi USB bağlantı noktası üzerinden gerçekleşiyor.

30 saate kadar pil ömrü sunan cihaz, mavi ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Saatin sunduğu içeriklerin her iki renk için de aynı olduğu belirtildi. Bandai, akıllı saati mikrofon ile donattı. Bu sayede sanal evcil hayvana sesli komut verilebilmesi mümkün hale getirildi.

Cihaza ekleyebileceğiniz 13 adet akıllı kart yer alıyor. Her akıllı kartta farklı bir sanal evcil hayvan bulunuyor. Ayrıca her kart ile birlikte bazı içerikler ve saat ekranı da değişecek. Kartların ek ücret karşılığında satılacağını belirtelim. Dolayısıyla farklı bir sanal hayvan isterseniz ekstra olarak bir ücret ödemek zorunda kalacaksınız.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan akıllı saat, 23 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Cihaz 7480 yen (yaklaşık 589 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Akıllı saate ekleyebileceğiniz kartlar ise 10 dolar (yaklaşık 86 TL) fiyata sahip.

1996'da Japonya'da Mayıs 1997 tarihinde ise diğer ülkelerde satışa sunulan Tamagotchi, çok kısa sürede büyük bir popüerliğe sahip olmştu. Özellikle 1990 ve 2000'lerin başında en büyük akımlardan bir tanesi olmuştu. Öyle ki Tamagotchi'nin satış miktarı 2010 itibarıyla 76 milyona ulaşmıştı.

Söz konusu akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanal evcil hayvan ile vakit geçirebileceğiniz akıllı saate ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.