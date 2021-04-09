Bilim İnsanları Tamamen Doğal Mavi Gıda Boyası Ürettiler

Tamamen doğal mavi gıda boyası nasıl üretildi? Science Advances'ta hazırlanan yeni bir rapora göre, kırmızı lahananın pigmentlerini kullanarak doğal mavi gıda boyası üretilebiliyor. Bu araştırma, ilk kez mavi ve diğer renkli gıdaların canlı tonlarını vermek için sentetik boyalara gerek duymayacağımız anlamına geliyor.

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, kırmızı lahanada bulunan pigmentleri kullanarak sentetik versiyonların yerini alabilecek doğal mavi gıda boyası yarattı.

Lezzet, besin değeri ve yemeğin görünümü gibi önemli bilgileri aktarabilen renkler hepimiz için çok önemlidir. Gerçekten de hiç kimse kahverengi bir elmayı, kararmış bir muzu veya tüylü bir çileği ısırmak istemez.

Meyveler ve sebzeler kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil gibi renklerde olma eğilimindedir, yani mavi doğada çok fazla rastlanan bir renk değildir. Hayvan, bitki veya mineral gibi doğadaki diğer şeyler de mavi renklerden yoksundur ve bu durum, yiyecekleri renklendirmek için alternatif çözümlerin yaratılmasına yol açıyor.

Science Advances'ta yayınlanan yeni bir araştırma makalesine göre, sentetiklerin yerini alabilecek, özellikle camgöbeği gibi zor renkler için doğal bir gıda boyası üretilme yolu bulunmuş olabilir.

California Davis Üniversitesi, Nagoya Üniversitesi ve Avignon Üniversitesi'nden uzmanlar da dahil olmak üzere makalenin yazarları camgöbeği renginde gıda boyası üretmiş durumda. Doğal boya, kırmızı lahanadan elde ediliyor ve bu, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabileceği anlamına geliyor.

Tamamen doğal mavi gıda boyası nasıl üretildi?

Kırmızı lahanadan elde edilen öz aslında kırmızı ve mor renkte olma eğilimindedir. Ancak lahana, mavi antosiyanin adı verilen bir pigment üretir, ancak bilim adamları molekülü yalnızca eser miktarlarda çıkarabiliyor.

Bilim adamları, bilimsel literatürde kataloglanmış milyonlarca (evet, milyonlarca) enzimi dikkate alarak ve laboratuvardaki en iyi adayları test ederek bunu gerçekleştirdiler. Araştırmacılar, sentetik biyolojiden toplanan verileri ve hesaplamalı bir protein aracı kullanarak, istenen dönüşümü gerçekleştirebilen bir enzim inşa ettiler.

Makalenin ortak yazarı ve UC Davis Kimya ve Gıda ve Sağlık Enstitüsü'nde profesör olan Justin Siegel açıklamasında, "Bu araçları, ilgilendiğimiz enzimi evrende aramak için kullandık" dedi.

Laboratuar testleri bunun işe yaradığını gösterdi: Özel yapım enzim kırmızı antosiyaninleri aldı ve bunları P2-Al kompleksi veya kısaca P2 olarak adlandırılan mavi pigmente dönüştürdü. Hatta üretilen renk o kadar güzeldi ki, bilim adamları mavi dondurma, mavi krema ve renkli şekerleme yaptılar.

Daha da önemlisi, yeni renklendiricinin uygulamalardaki kararlılığı da mükemmeldi. Uygun ortam koşullarında depolandığında renk bozulması olmadan 30 gün boyunca saklanabiliyor.