Tamamen Elektrikli Ford Mustang Göz Kamaştırıyor!

Birleşik Krallık merkezli bir startup olan Charge Automotive, sınırlı sayıda ürettiği elektrikli Ford Mustang’i satışa sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz Charge şirketi, daha önce UPS, Roborace ve Michelin gibi büyük şirketlere elektrikli kamyonlar üreten Arrival firması ile güçlerini birleştirdi ve ortaya eşi benzeri olmayan bir Mustang çıkardı.

Ford tarafından ilk kez 1965 yılında üretilen Mustang, 50 yılı geçkin serüveninde otomobil dünyasının en ikonik modellerinden bir tanesine dönüştü. Ford’un efsanevi aracını günümüz trendlerine uygun şekilde yeniden tasarlayan Charge, Mustang’in kalbine 402 beygir güç ve 1.200 Nm tork üreten 300 kWh‘lık bir elektrikli motor yerleştirdi.

Klasik görünümünden ödün vermeyen elektrikli Mustang, 0’dan 100 kilometreye sadece 3,09 saniyede çıkıyor. 300 kWh’lık elektrikli motorunun yanı sıra 64 kWh‘lık bir bataryayı da bünyesinde barındıran araç, tam şarjla yaklaşık 200 kilometrelik bir menzile sahip.

Elektrikli Mustang, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyon ile gelecek. Tasarım ve performans arasında ince bir denge sağlayan otomobil, toplamda 499 adet üretilecek.

Eylül 2019’da satışa sunulması beklenen elektrikli Mustang’in fiyatı ise 255.509 dolar olacak. Şirket, arzu eden müşterilerin 5000 bin sterlin depozito ödeyerek araca rezervasyon yapabileceklerini açıkladı.