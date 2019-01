Tamamen LEGO Taşlarından Yapılan Chevrolet Silverado ile Tanışın

LEGO parçaları kullanılarak birebir boyutlarda yapılan tek otomobilin Bugatti Chiron olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Chevrolet’in, 334.544 parça LEGO taşından oluşan 2019 model pick-up’ı Silverado ile tanışın.

ABD merkezli otomobil üreticisi Chevrolet, tamamen LEGO parçalarından oluşan bir Silverado yapmak için Oxford Community School ve Ralph Waldo Emerson Elementary'de okuyan öğrencilerden yardım aldı.

Projede çalışan 18 kişi, 2.000 saatlik bir emeğin ardından ortaya 334.544 LEGO parçasından oluşan gerçek boyutlarda bir 2019 Silverado 1500 LT TRAILBOSS ortaya çıkardı.

Araçta kullanılan her LEGO taşı, özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından elle yerleştirildi. LEGO Grubu'nun Connecticut, Enfield'daki Model Mağazasında tasarlanan Silverado’nun toplam ağırlığı ise tam 1.5 ton.

Chevrolet, Silverado’nun özel bir mini yapımının, 8 Şubat’ta vizyona girecek olan LEGO serisinin yeni animasyon filmi The LEGO Movie 2: The Second Part’ta görüneceğini söyledi. LEGO’nun çatı şirketi Warner Bros. ile Chevrolet, 2017 yapımı LEGO Batman filminde de benzer bir ortaklığa imza atmıştı.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Chevrolet Truck pazarlama direktörü Sandor Piszar, “Markayı ve en ikonik modellerimizden biri olan Silverado’yu 'The LEGO Movie 2: The Second Part' filminin bir parçası yapmak için Warner Bros. ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni filmdeki kararlılık ve ekip çalışması marka değerlerimizle mükemmel bir şekilde uyum gösteriyor” dedi.