Tamamı Ekran Olan Geleceğin Telefonu ile Tanışın: Vivo APEX

CES 2018 Fuarı'nda dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonu X20 Plus UD'yi tanıtan Vivo, Mobil Dünya Kongresi 2018'de yüzde 98 gibi inanılmaz bir ekran kasa oranına sahip konsept telefonunu tanıttı.

Samsung ve Apple gibi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini kıskandıracak bir hamleye imza atarak ekrana gömülü parmak izi sensörünü akıllı telefonlarına entegre eden Vivo, bu fikri bir adım daha ileri götürüyor.

Çin merkezli şirket, Vivo APEX adındaki akıllı telefonu ile sektördeki kartların yeniden karılmasına neden olacak. Konsept bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, yüzde 98 gibi inanması güç bir ekran kasa oranına ev sahipliği yapıyor. Üç yanı 1.8 mm kenarlarla çevrili olan akılı telefon, 6 inçlik OLED ekranıyla 2160×1080 piksel çözünürlük sunuyor.

X20 Plus'ta olduğu gibi Synaptics Clear ID teknolojisine sahip olan Vivo APEX ekranının alt yarısı, tamamen parmak izi okuyucusu olarak çalışıyor. Yani kullanıcılar diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi parmaklarını tek bir noktaya değil, ekranın alt tarafında herhangi bir yere koyabilecek. Bununla birlikte 0,7ms ile geleneksel parmak izi okuyuculardan bir tık daha yavaş olduğu da ifade ediliyor.

Vivo'nun 'geleceğin telefonu' olarak tanımladığı APEX, açılır kapanır kamerasıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Gövdeye gizlenmiş 8 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olan akıllı telefon her haliyle fütürist bir cihaz. Ayrıca Kameranın yuvasından çıkıp çekime hazır olmasının da 0,8 saniye sürdüğünü belirtelim.

Çerçevesiz ekranından kesinlikle taviz vermeyen APEX, diğer akıllı telefonların aksine herhangi bir ahizeye sahip değil. Bunun yerine sesi ileten Screen SoundCasting Acoustic teknolojisi kullanılmış. iPhone X ile başlayan daha sonra yeni Galaxy S9 serisi ile devam eden arka kameranın yatay konumlandırılma modasına Vivo APEX de uyuyor.

Vivo APEX'in şu anda ticari bir ürün değil, ancak önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri akıllı telefonların hayatımıza gireceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.