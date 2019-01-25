Tamire Getirilen Telefon Bataryası Aniden Patladı!

Geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleşen bir patlamada telefon bataryasının aniden alev aldığı görüldü. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan patlamanın ne sebeple çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cihazını tamir ettirmek için cep telefonu dükkanına giden müşterinin cihazı birden yanmaya başladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bataryanın şişme sonucunda alev aldığı düşünülüyor. Dükkan sahibi tamirci Hulusi Ayman'ın tuttuğu telefon adeta küle döndü; ancak neyse ki kimseye zarar vermedi.

Orijinal olmadığı ifade edilen bataryanın tehlikesi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Aniden şişen ve patlamaya sebep olan batarya, ilk aşamada zorlandığı için alev aldığı dile getirildi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sonucunda maddi hasar dışında bir kayıp bulunmazken, akıllı cihazlarda yaşanan bu tür olayların ciddi kayıplarla sonuçlanabileceğini unutmamak gerekiyor.

Daha Ucuzu Olsun Deyip Sağlığınızdan Olmayın

Her geçen gün bir yenisi daha eklenen Çin malı bataryaların problemleri tartışılır hale geldi. Orijinalinden daha ucuz olmasından dolayı tercih edilen bataryaların güvenliği kullanıcıları tedirgin ederken, bu tarz olayların yaşanmaması için ucuz mallardan kaçınılması gerektiğini hatırlatalım.