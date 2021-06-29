Tanımlanamayan Cisimler İçin Yapay Zeka Kullanılacak

Amerika Birleşik Devletleri, tanımlanamayan cisimler için yapay zekadan yararlanmaya başlıyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geçtiğimiz hafta 9 sayfalık bir rapor yayımladı. Rapor, bazı insanların beklediği gibi heyecan verici değildi ancak raporda öne çıkan bir kısım vardı. Bu kısımda Pentagon'un paylaştığı görüntüdeki gibi havada süzülen cisimlerin araştırılması için yapay zekanın kullanılmasını içeriyordu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinilmişti. Bu olasılıklardan ilkinde cismin aslında kuş ya da balon gibi cisimler vardı. İkinci olasılıkta daha çok doğal atmosferik olaylarla bağlantılı kurulmuştu.

Raporda yer verilen üçüncü tahminde Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli projeleri ile ilişkili olduğuna işaret edildi. Dördüncü tahminde Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından geliştirilen teknolojiler olabileceğinin üzerinde duruldu. Beşinci ve aynı zamanda sonuncuda ise bunu tanımlamanın "şimdilik" hiçbir yolu olmadığına değinildi.

Paylaşılan rapor, Pentagon'un paylaştığı görüntülere ilişkin soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıracak bir bilgi içermese de raporda önemli bir ayrıntı vardı. Raporda yapay zekanın bu gibi cisimleri tanımlamak için kullanılabileceğine yer verilmişti.

Tanımlanamayan Cisimler İçin Çözüm Yapay Zekada Olabilir

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün paylaştığı raporun altıncı sayfasında veriler arasındaki benzerlikleri tanımlamak için yapay zekanın kullanılabileceği ileri sürüldü. Yapay zeka elbette ki ilk kez kullanılmıyor ancak yapay zekanın ilk kez böyle bir amaçla kullanıldığı görülüyor.

İnsanların yaptığı analizlerle birçok ayrıntı ortaya çıkabilse de veri miktarı arttıkça bazı dikkat edilmesi gereken noktalar gözden kaçabiliyor. Bununla birlikte veri miktarı ne kadar artarsa bilim insanlarının analiz için ayırması gereken zaman da o kadar artıyor.

Yapay zeka, verileri analiz etmede çok daha kısa sürede istenen sonucu kusursuzca verebilir ve büyük miktardaki verileri hızlıca işlemede insanlara göre daha keskin sonuçlar sağlayabilir. Analizi gerçekleştiren bir insan olmadığı için fiziksel ve zihinsel sağlık durumunun bir önemi bulunmuyor. Bu, sadece ona verilen görevi yerine getirmeye odaklı olacağından gözünden kaçırabileceği bir noktanın olmayacağı anlamına gelir.

ABD'nin tanımlanamayan cisimler için yapay zeka kullanması, UFO raporlarının insanların beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak derecede ayrıntılı olarak aydınlatılmasına yardımcı olabilir.