Türkiye'de Tanımlanamayan Varyant Görülmeye Başlanmış Olabilir

Ülkemizde henüz tanımlanamayan varyant ortaya çıkmış olabilir. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, birçok ilde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını açıkladı. Çamlı tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Tanımlanamayan Varyant Hangi İllerde Görüldü?

İzmir'de yapılan koronavirüs testlerinde Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarının yanı sıra tanımlanamayan farklı bir mutasyona rastladıklarını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan mutasyonun başlangıçta %20 seviyelerindeyken son günlerde %40'lara kadar arttığını açıkladı.

DHA'daki habere göre Rize'de bu oranın yüzde 50 ila 60 seviyesinde olduğunu ifade eden Dr. Çamlı, "Bu yeni bir varyant mıdır yoksa testin kendi içindeki yetersizliğinden yalancı negatiflik durumu mudur bunu bilmiyoruz" dedi ve açıklamasına şu ifadeler ile devam etti:

"Bu vakalara önce PCR testi yapılıyor ve pozitif çıkıyor ancak detaylı klinik bilgileri konusunda bir verimiz yok. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığının kayıtlarında var. Yeni bir varyant olup olmadığı kesinleştirildikten sonra bu yönde araştırmaların yapılması lazım."

Yeni varyantların genomik testler ile birlikte tespit edilebildiğini belirten Dr. Çamlı, "Bunu yaygın olarak yaptığınız zaman varyantları daha erken saptayıp buna yönelik de gerek toplum sağlığı açısından gerekse salgının kontrolü açısından çok daha etkin tedbirleri erken dönemde alabilme imkanımız olabilir" ifadelerine yer verdi.

Dr. Lütfi Çamlı, İzmir'de tespit edilen vakaların büyük bir kısmında Delta varyantının olduğu, ikinci sırada ise açıklanamayan mutasyon grubunun yer aldığını söyledi.

Sonbahar mevsiminin salgının şiddetlendiği bir dönem olduğunun altını çizen Dr. Çamlı, sonbaharda ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olabileceğini ifade etti. Dr. Lütfi Çamlı, "Birçok bilim insanı sonbaharda 4’üncü pikin ortaya çıkacağını düşünüyor" şeklinde konuştu.

Delta Varyantına Karşı En Savunmasız Kişiler Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delta'ya karşı en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtmişti.

Aşıların hala varyantlara karşı etkinliğini koruduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Delta varyantı karşısında en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğu bildirilmektedir. Aşılar bizleri koronavirüse karşı etkin biçimde korumaktadır. Aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme ve virüs nedenli ölüm riski, aşısız kişilere göre anlamlı ölçüde düşüktür" sözlerini kullanmıştı.