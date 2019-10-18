Tanıtımı Yaklaşan Vivo U3’ten İlk İpucu Görseli

Vivo’nun giriş seviyesindeki yeni akıllı telefon modeli olarak gelmesi beklenen Vivo U3’e ait ilk ipucu görseli şirket tarafından Weibo’da paylaşıldı.

Söz konusu görselde telefonun arka kısmı gösteriliyor ve gücünü Snapdragon 675’ten alacağına işaret ediliyor. Arka kısımda üçlü kamera yerleşiminin ve bir parmak izi okuyucunun bulunduğu görülüyor. Vivo U3, logo yerleşimi haricinde Vivo U10'un yeniden adlandırılarak piyasaya sürülmüş bir versiyonu olan Vivo U3x ile aynı görünüyor.

Kısa bir süre önce de V1934A/T model numarasına sahip ve gücünü Snapdragon 675’ten alan bir cihaz TENAA’da görülmüştü. TENAA’daki söz konusu cihazın, 6.53 inç FHD+ ekran ve su damlası şeklindeki çentik içerisine yerleştirilmiş 16MP’lik bir selfie kamerası ile geldiği belirtiliyordu.

TENAA’ya göre diğer önemli özellikler olarak ise 4GB/6GB RAM ve microSD kart desteğiyle birlikte 128GB depolama alanı seçenekleri sunulacak. Ayrıca telefonun 16MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı bir modül ve 2MP derinlik sensörüyle donatıldığı ve 5.000 mAh kapasiteli bir bataryasının olduğu ifade ediliyor.

Vivo U3’ün 21 Ekim’den itibaren ön siparişlere açılması bekleniyor ve giriş seviyesindeki bu telefonun 140 dolar’dan (yaklaşık 810 TL) satılacağı söyleniyor.