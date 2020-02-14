Tapınak Önünde Cinsel İçerikli Video Çeken Çifte Tepki Yağıyor!

Myanmar sınırları içerisinde bulunan tapınağın önünde yetişkin içerikli video kayda alan ve bunları internette yayınlayan İtalyan çift, yerel halkın hedefi oldu.

'Ülkeye Girişleri Yasaklansın'

Mynmar, Bagan kentinde yer alan tapınakların önünde 12 dakikalık yetişkin içerikli video çeken ve bunları internette yayınlayan çift, ülkenin yerel sosyal medya gündemine oturdu. PornHub'da yayınlanan ve burada yayınlandıktan sonra ortaya çıkan video yaklaşık 250,000 kişi tarafından izlendi.

Bu tip kutsal mekanlarda yapılan saygısızlıkların affedilmemesi gerektiğini belirten yerel halk, bu çiftin cezalandırılması ve ülkeye girişlerinin yasaklanması gerektiğini belirtti. Ülkenin mevcut yasaları doğrultusunda söz konusu bölgede ayakkabı ile dolaşmak, öpüşmek ve hatta açık kıyafetler dahi giymek yasak. Yasalar dahilinde bu suçları işleyenler altı ay ila on beş yıl arasında hapis ile cezalandırılıyorlar.

Tüm bunlara karşın çiftin ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Bu noktadan sonra verilecek cezalar da pek bir anlam taşımayacak gibi duruyor. PornHub, söz konusu video ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.